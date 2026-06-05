Дроппера в Ростовской области оштрафовали за участие в схеме мошенников

Мужчину приговорили к штрафу в 40 тыс. рублей за участие в мошеннической схеме. Также суд заблокировал его банковские счета. Мировой судья вынес приговор по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 4 ст. 187 УК РФ). Решение пока не вступило в силу. По данным следствия, в 2025 году дончанин передал реквизиты своих счетов постороннему человеку и таким образом стал мошенником. Через его счёт мошенники прогнали более 3 млн рублей. Обманутые граждане переводили деньги, думая, что участвуют в легальных операциях. За своё участие в преступной схеме мужчина получал денежное вознаграждение.