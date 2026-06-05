Главные новости за 5 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский областной суд смягчил приговор местному ресторатору Максиму Скоркину по делу об отмывании 12 млрд руб. Срок лишения свободы был сокращен с 17 до 14 лет, а штраф уменьшен с 1 млн руб. до 800 тыс. руб. Всего по делу, кроме Максима Скоркина, проходили 26 человек. Наказания для них были также незначительно смягчены.