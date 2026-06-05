Главные новости за 5 июня. Ростов-на-Дону и Ростовская область

Оперативники задержали врача одной из больниц Новочеркасска по подозрению в причастности к смерти 27-летней пациентки во время родов. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».