Россиянам назвали простые способы отпугнуть голубей с балкона

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемой голубей на балконах и подоконниках. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что отпугнуть птиц можно простыми и безопасными способами без вреда для животных и с соблюдением правил содержания общего имущества. Об этом пишет «Газета.Ru».