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Путин: Ветер с радиацией после атаки ВСУ на ЗАЭС может подуть в Европу

Европейцам, поощряющим киевский режим, следует об этом хорошо подумать, отметил Путин.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, заметив, что в случае попадания боеприпаса в хранилище с отработанным ядерным топливом возможна серьезная ситуация с радиоактивным выбросом и ветер может подуть в сторону Европы.

Глава государства отметил, что вооруженные формирования Украины атакуют станцию и недавно нанесли удар прямо по реактору. В целом ситуация очень опасная, там есть отработанное ядерное топливо и так далее.

«И если вот эти емкости будут повреждены, то вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу попадут», — подчеркнул российский лидер.

Путин заметил, что европейцам, поощряющим любые действия киевского режима, следует об этом хорошо подумать, задуматься о своей собственной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обеспокоенности в связи с атакой украинского дрона на машинный зал Запорожской АЭС. Этот инцидент ставит под угрозу семь основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта и пять принципов защиты ЗАЭС.

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