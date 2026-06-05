Как школьнику найти вакансию без риска и обмана

Документов, по словам Юли, у неё не спросили, официального оформления тоже не было. Сначала девушка мыла посуду и убирала столы в зале, позже работала на раздаче: разливала компот, расставляла ценники и отдавала готовые блюда посетителям. График был тяжёлым. Работала Юлия два дня через два. Сначала смена длилась с 10.00 до 21.00, потом с 7.00 до 21.00. При этом по закону Юля могла работать только четыре часа в день, но работодателя, нанявшего юную девушку, это не остановило.