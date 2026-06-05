Как школьнику найти вакансию без риска и обмана

Летом подростки чаще всего ищут для себя работу, куда берут без опыта. Это может быть общепит, доставка лёгких заказов, промоакции, помощь в пунктах выдачи, уборка территорий, работа на мероприятиях, городские трудовые отряды или стажировка по будущей профессии.
Однако ребёнок может с лёгкостью нарваться на мошенников или беспринципных нанимателей. Бывшие школьницы Юлия Кулакова и Елизавета Калашникова поделились с «АиФ на Енисее» своим опытом. На их примере разберёмся, куда можно устроиться подростку и как при этом не допустить ошибок.
Какую работу выбрать подростку?
По данным популярного сервиса поиска работы, среди вакансий для подростков чаще всего встречаются курьеры, промоутеры, упаковщики, аниматоры, официанты и уборщики. Там же приводятся примерные ставки за смену. Курьер может получить от 3 тыс. до 5 тыс. руб., промоутер — около 2 тыс., упаковщик — от 1,5 тыс. до 2 тыс., расклейщик объявлений — от 1,2 тыс. до 2,3 тыс. руб.
Однако важно понимать, что помимо заработка есть важные ограничения в законодательстве относительно работы школьников 14−18 лет. Согласно Трудовому кодексу РФ, обычно трудовой договор заключают с 16 лет. До 18 лет работодатель не может ставить испытательный срок.
Как проверить работодателя?
Не все работодатели соблюдают законодательство, и история Юлии подтверждает это. Свою первую подработку девушка нашла через сервис объявлений. Она устроилась в столовую посудомойщицей. Тогда ей было 14 лет, и она хотела копить на свои желания сама, без постоянных обращений к маме. Перед работой было собеседование и три пробных дня.
Документов, по словам Юли, у неё не спросили, официального оформления тоже не было. Сначала девушка мыла посуду и убирала столы в зале, позже работала на раздаче: разливала компот, расставляла ценники и отдавала готовые блюда посетителям. График был тяжёлым. Работала Юлия два дня через два. Сначала смена длилась с 10.00 до 21.00, потом с 7.00 до 21.00. При этом по закону Юля могла работать только четыре часа в день, но работодателя, нанявшего юную девушку, это не остановило.
За смену обещали 900 ₽, позже оплату повысили. Под конец, по словам Юлии, она получала от 2,7 тыс. до 3,3 тыс. руб. за смену, в зависимости от того, вышел ли другой сотрудник. Деньги выплачивали вовремя, обещанная сумма совпадала с реальной.
«Я очень уставала, потому что смены были длинные. Я бы посоветовала подросткам сначала проверить место, посмотреть отзывы и по возможности сходить туда как посетитель», — рассказывает она.
Сколько получит школьник за работу летом?
Другой вариант выбрала Елизавета Калашникова. В 15 лет она пошла в трудовой отряд главы Красноярска «Зелёный клевер». О наборе узнала от друзей, заявку подавала через сайт. В июне в желаемую бригаду она не попала, потому что места быстро разобрали, а в июле смогла выйти на работу. По её словам, в обычной бригаде подростки убирали мусор на территории района. Летом график был с 9.00 до 13.00 пять дней в неделю.
В первый сезон Елизавете обещали около 10 тыс. руб. за месяц, а вышло примерно 13 тыс. руб. вместе с выплатой от центра занятости. Сейчас суммы выше.
Согласно заявлению руководителя главного управления молодёжной политики администрации Красноярска Вероники Клоберданц, за летний период при работе четыре часа в день подростки в трудовом отряде могут получить около 24 тыс. руб. В 2026 году заявки в трудовой отряд принимают от подростков от 14 до 18 лет, а из документов нужны копия паспорта, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковской карты, медицинская справка, справка с места учёбы для подростков 14 и 15 лет и разрешение от родителей.
«Я бы советовала заранее изучить всю информацию в своём районе. Нужно подготовить документы, разобраться с сайтом и подтвердить “Госуслуги”. В день набора лучше подавать заявку сразу, потому что места иногда разбирают за секунды», — рассказывает о своём опыте Елизавета.
По сравнению с частной подработкой работа в трудовом отряде предпочтительнее как для родителей, так и для школьников. Там меньше рабочий день, есть официальное оформление, зарплата приходит на карту, а опыт засчитывается в стаж.
Как не нарваться на мошенников?
При этом у детей ещё есть риск нарваться на мошенников. По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, чтобы не попасть на мошенников, нужно соблюдать несколько основных правил.
Во-первых, необходимо проверять работодателя до выхода на смену. Во-вторых, следует внимательно ознакомиться с вакансией. Должно насторожить объявление без названия организации, обещание слишком больших денег за пару часов, просьба заранее оплатить форму, обучение или доступ к вакансии. В-третьих, не стоит отправлять фото паспорта незнакомому человеку в мессенджере, соглашаться на работу без адреса и понятных обязанностей, выходить на смену без обсуждения договора и оплаты.
Самый безопасный путь для школьника — начать с официальных источников, городских отрядов, центра занятости, знакомых, проверенных заведений рядом с домом и крупных сайтов вакансий. Перед первой сменой лучше уточнить три важные вещи: сколько часов длится рабочий день, когда платят и кто будет оформлять документы. Если на эти вопросы отвечают уклончиво, лучше поискать другое место.