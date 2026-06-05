В Выксе Нижегородской области открыли дошкольное лесничество

На торжественной церемонии открытия семь юных защитников природы посвятили в «юные лесовички». Вместе с другими дошкольниками, которые уже вступили в экологические объединения по всей Нижегородской области, они будут активно участвовать в таких акциях, как «Сад памяти», «Елочка, живи!» и «Покормите птиц зимой». Под руководством наставников ребята создадут тематические поделки и рисунки с призывами беречь природу, высадят деревья и кустарники, примут участие в других природоохранных инициативах.