В Выксе Нижегородской области открыли дошкольное лесничество

Объединение для маленьких экологов «Юные друзья леса» создали на базе детского сада № 39 в городе Выксе Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На торжественной церемонии открытия семь юных защитников природы посвятили в «юные лесовички». Вместе с другими дошкольниками, которые уже вступили в экологические объединения по всей Нижегородской области, они будут активно участвовать в таких акциях, как «Сад памяти», «Елочка, живи!» и «Покормите птиц зимой». Под руководством наставников ребята создадут тематические поделки и рисунки с призывами беречь природу, высадят деревья и кустарники, примут участие в других природоохранных инициативах.
«Именно в дошкольном возрасте формируются базовые ценности и привычки: если ребенок учится бережно относиться к природе, это становится неотъемлемой частью его мировоззрения на всю жизнь. Поэтому поддержка и развитие движений школьных и дошкольных лесничеств — это наш вклад в экологическое благополучие региона и всей страны», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Всего в регионе создано 51 школьное и 9 дошкольных лесничеств. Участники этих объединений проведут в августе 2026 года специальный слет, который станет площадкой для обмена опытом, мастер-классов от ведущих специалистов лесного хозяйства и презентаций исследовательских проектов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.