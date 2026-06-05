Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина продлилось 3,5 часа

Глава государства после своей речи ответил на вопросы участников форума. Он подчеркивал, что российская экономика успешно справляется с внешним давлением. Также Владимир Путин указал на пагубность санкций против России для тех, кто их вводил. По данным президента, Еврозона понесла убытки на сумму около 2,5 триллиона евро за это время.