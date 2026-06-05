Hyundai запатентовала в РФ несколько моделей Genesis

Hyundai Genesis — это автомобиль бизнес-класса, который выпускается компанией с 2008 года. Модель позиционируется как «премиум спорт-седан» и продается по всему миру. В настоящее время выпускается третье поколение Genesis (с 2020 года), второе поколение производилось с 2014 по 2020 год.