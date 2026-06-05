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В Северной Осетии закупят передвижные комплексы для детских поликлиник

С помощью таких кабинетов можно проводить выездные приемы и осмотры в труднодоступных селах.

Источник: Национальные проекты России

Три передвижных медицинских комплекса приобретут в 2026 году для детских поликлиник в Республике Северная Осетия — Алания, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Обновление материально-технической базы медорганизаций проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинские комплексы представляют собой современные мобильные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием для диагностики пациентов. С помощью таких кабинетов можно организовывать выездные приемы в труднодоступных селах, проводить диспансеризацию и обеспечивать необходимое наблюдение.

Повышение доступности медицинской помощи для детей, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах республики, — одно из важных направлений модернизации системы здравоохранения региона. Современная техника, которую приобретут для детских поликлиник, позволит расширить возможности профилактической и диагностической работы.

Уточняется, что сначала медкомплексы будут работать во Владикавказе, где проживает наибольшее число детей, а после их направят в районы.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.