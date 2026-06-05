Жительница Гусева украла 300 тысяч у спящего знакомого, узнав пароль от банка

Это классический пример того, как доверие и совместные посиделки оборачиваются уголовным делом. Злоумышленница не взламывала защиту — она просто знала пароль. Полиция в очередной раз напоминает: не сообщайте никому пин-коды и пароли от банковских приложений, даже близким знакомым, сообщили в УМВД по Калининградской области.