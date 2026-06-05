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Жительница Гусева украла 300 тысяч у спящего знакомого, узнав пароль от банка

В Гусеве 27-летняя местная жительница обвиняется в краже 300 тысяч рублей у знакомого.

Источник: Kaliningradnews

Мужчина сам пригласил её в гости, они вместе распивали спиртные напитки, а когда хозяин уснул, женщина взяла его телефон, ввела пароль от банковского приложения (который знала заранее) и перевела себе всю сумму.

Потерпевший обратился в полицию. Часть похищенного — 218 тысяч рублей — оперативники изъяли, остальное подозреваемая успела потратить на погашение долгов.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта с причинением значительного ущерба. Максимальное наказание — до шести лет колонии.

Это классический пример того, как доверие и совместные посиделки оборачиваются уголовным делом. Злоумышленница не взламывала защиту — она просто знала пароль. Полиция в очередной раз напоминает: не сообщайте никому пин-коды и пароли от банковских приложений, даже близким знакомым, сообщили в УМВД по Калининградской области.