В Калининградской области построят курортный город за 40 млрд рублей

присоединении нового крупного инвестора к проекту интегрированного курорта «Белая дюна». Инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» планирует вложить не менее 40 миллиардов рублей в создание туристической, социальной и иной инфраструктуры.
«Белая дюна» строится в Калининградской области по решению президента. В этом году регион получил федеральное финансирование на инфраструктуру — дороги, электро- и газоснабжение. По словам Беспрозванных, это открывает возможность показать инвесторам площадку, где можно брать участки и реализовывать проекты. На площади порядка 500 гектаров фактически будет построен новый город, где при полной реализации проекта будут жить 20−25 тысяч человек.
Согласно соглашению, «Самсон» построит общественно-деловой центр и гостиницы с общим номерным фондом не менее 3200 номеров. Девелопер также создаст в регионе не менее 2200 новых рабочих мест.
Компания специализируется на строительстве недвижимости на курортных территориях. «Самсон» уже реализует масштабный гостиничный комплекс на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии и круглогодичный курорт «Долина Айна» на Сахалине. Генеральный директор группы Кристина Захарченко отметила, что для компании это выход в новый регион, и команде предстоит предложить архитектурные решения, учитывающие особую атмосферу и исторический колорит Янтарного края.
Днём ранее о своём участии в «Белой дюне» заявил ещё один крупный девелопер — петербургская группа компаний «Лидер Групп». Губернатор и гендиректор Руслан Насыров подписали соглашение о сотрудничестве с планами инвестировать не менее 50 миллиардов рублей в строительство гостиниц и других объектов. Речь идёт не только о туристической инфраструктуре, но и о социально значимых объектах, подчеркнул Насыров.
Корпорация развития Калининградской области сопровождает инвесторов на всех этапах — от начала стройки до сдачи объектов, обеспечивая взаимодействие между проектами для сбалансированного развития территории.