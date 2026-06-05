В Калининградской области построят курортный город за 40 млрд рублей

«Белая дюна» строится в Калининградской области по решению президента. В этом году регион получил федеральное финансирование на инфраструктуру — дороги, электро- и газоснабжение. По словам Беспрозванных, это открывает возможность показать инвесторам площадку, где можно брать участки и реализовывать проекты. На площади порядка 500 гектаров фактически будет построен новый город, где при полной реализации проекта будут жить 20−25 тысяч человек.