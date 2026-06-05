Путин призвал более эффективно сбивать украинские дроны

Как писал сайт KP.RU, президент России заявил, что стране необходимо усиливать противовоздушную оборону для обеспечения безопасности территории. Он подчеркнул, что Москва работает в этом направлении. Россия, в отличие от Украины, обладает всем набором для развития на собственной базе, добавил глава государства.