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Матч сборных России и Буркина-Фасо стартовал под овации тррибун

В Волгограде начался товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо по.

В Волгограде начался товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на огромное количество болельщиков, трибуны заполнены не под завязку. Но пришедшие на большой футбол зрители находятся в предвкушении праздника и незабываемых эмоций. У многих — российские флаги и другие патриотические атрибуты для поддержки российской команды. С первых минут болельщики громко гонят нашу сборную вперед.

Напомним, предматчевая программа стартовала в 17−00 ч. Легенды футбола провели автограф-сессию, а перед игрой под овации выступила известная группа «Корни».