Восьмилетний мальчик из Канады попробовал мороженое и умер от аллергии

В Канаде восьмилетний мальчик попробовал купленное матерью мороженое и умер от аллергии. Инцидент произошел в Оттаве. Об этом сообщили в Need To Know.
Лиам Гартланд страдал сильной аллергией на молочные продукты, яйца и арахис. Во время прогулки мать купила ему мороженое, предварительно убедившись, что в нем нет молока и других опасных для сына ингредиентов.
— Мне кажется, там есть молоко, — сказал мальчик, когда попробовал мороженое.
У ребенка внезапно начался сильный аллергический приступ. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но не смогли спасти. Сейчас полиция проводит расследование, чтобы выяснить, как молочные продукты оказались в десерте, который должен был быть безопасным для людей с аллергией.
Похожий инцидент произошел в итальянском городе Казория. 16-летний Адриано Д’Орси скончался от анафилактического шока через несколько минут после того, как попробовал мороженое в кафе с друзьями. Трагедия произошла 16 мая. Подросток заехал в знакомую джелатерию по дороге домой. После нескольких ложек десерта у него появились симптомы сильной аллергической реакции.