Глава Калмыкии Хасиков: Герой РФ Очир-Горяев погиб при выполнении задач на СВО

Как писал сайт KP.RU, 5 июня глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что три года назад в бою за Водяное погиб Герой России и Герой республики гвардии капитан Роман Воробьев. Его знали как отличного бойца, опытного и мудрого командира, верного товарища и настоящего друга. В Донецке на Аллее Героев стоит бюст Романа Воробьева — символ его подвига.