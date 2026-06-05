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В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Общий долг составил не менее 190 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Верещагино следователи возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ «Неперечисление работнику заработной платы в полном объёме».

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, с июля по сентябрь 2025 года в Карагайском муниципальном округе руководство компании, которая занимается строительством автодорог, полностью не выплатила пострадавшим зарплату и другие положенные по закону суммы. Общий долг составил не менее 190 тысяч рублей.

Благодаря предпринятым следователем процессуальным мерам, работодателем полностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия.

— Сейчас идёт комплекс следственных и процессуальных мероприятий: выясняются все детали совершённого преступления, собираются и закрепляются доказательства, — добавили в краевом управлении СКР.