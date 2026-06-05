В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, с июля по сентябрь 2025 года в Карагайском муниципальном округе руководство компании, которая занимается строительством автодорог, полностью не выплатила пострадавшим зарплату и другие положенные по закону суммы. Общий долг составил не менее 190 тысяч рублей.