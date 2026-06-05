Пётр Дранга резко высказался об «эпидемии» коротких роликов: он предложил лекарство

Музыкант заявил, что театр способен излечить человека от многих болезней современного мира, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Короткие ролики Дранга назвал «дофаминовой ямой», которая не приносит реальной пользы и приучает мозг отвлекаться каждые несколько секунд.