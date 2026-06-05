В Волгоградской области состоялись всероссийские рыболовные соревнования

Чемпионат России среди мужчин по ловле поплавочной удочкой состоялся в городе Калаче-на-Дону с 25 мая по 1 июня, сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Проведение таких состязаний отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Участие в чемпионате приняли десять команд. Они продемонстрировали не только выдержку и терпение, но и понимание водной стихии, умение читать рельеф дна и предсказывать поведение рыбы. В командном зачете золото досталось сборной Рязанской области. Второе место заняла команда из Москвы, третье — представители Воронежской области.
По итогам чемпионата также выбрали лучшего рыболова. На это звание претендовали 48 человек. Лучшим оказался Олег Кузин из Рязанской области. Второе место занял его земляк Юрий Сипцов. А замкнул тройку призеров москвич Евгений Щербаков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.