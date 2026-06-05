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Зампред КНР Хань Чжэн: Отношения Москвы и Пекина наполняются новым содержанием

Отношения РФ и КНР содействует поддержанию мира и стабильности в регионе и мире, отметил Чжэн.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что отношения Москвы и Пекина постоянно наполняются новым содержанием, что служит народам двух стран.

«По заложенному лидерами КНР и РФ пути мы успешно продвигаемся и наполняем наши отношениям новым эпохальным содержанием», — сказал он.

По словам политика, это не только повышает благосостояние народов двух стран, но и содействует поддержанию мира и стабильности в регионе и мире.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин над вопросом про колониальный баланс отношений с Пекином. Глава государства отметил, что доля российского технологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, наверняка, превышает долю наших китайских друзей.