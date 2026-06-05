Зампред КНР Хань Чжэн: Отношения Москвы и Пекина наполняются новым содержанием

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин над вопросом про колониальный баланс отношений с Пекином. Глава государства отметил, что доля российского технологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, наверняка, превышает долю наших китайских друзей.