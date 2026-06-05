В Перми пройдет масштабный забег на разные дистанции

Марафон, включающий разные форматы и дистанции, в том числе для семей, пройдет в Перми 5−6 сентября. Подобные мероприятия помогают вовлекать россиян в систематические занятия физкультурой в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
Для участия в марафоне уже подали заявки более 10 тыс. человек из 38 российских субъектов. В программе мероприятия классическая дистанция в 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, забеги на 10, 5 и 1 км, эстафета «Экиден», забег на колясках. В 2026 году впервые включили костюмированный и семейный забег.
Узнать подробнее о событии и пройти регистрацию можно по ссылке.
Отметим, беговой сезон в самом разгаре. До флагманского спортивного события — «Пермского марафона» — в городе пройдут забеги-спутники. Например, 2 августа на лыжной базе «Динамо» состоится «Пермь Трейл».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.