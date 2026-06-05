В Перми пройдет масштабный забег на разные дистанции

Для участия в марафоне уже подали заявки более 10 тыс. человек из 38 российских субъектов. В программе мероприятия классическая дистанция в 42,2 км, полумарафон на 21,1 км, забеги на 10, 5 и 1 км, эстафета «Экиден», забег на колясках. В 2026 году впервые включили костюмированный и семейный забег.