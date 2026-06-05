В Курортном районе Петербурга построили детский сад на 190 мест

Филиал детского сада № 13 возвели в городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест, сообщили в комитете по строительству Северной столицы.
В новом здании на Авиационной улице есть бассейн. Там смогут заниматься детсадовцы разных возрастов. Еще в учреждении обустроили современные игровые с дизайнерским оформлением. Подчеркивается, что в детсаду для воспитанников создали комфортную среду.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.