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Мальчик умер после съеденного на прогулке мороженого: в десерте было то, что убило ребенка

NTK: В Канаде восьмилетний мальчик умер, съев купленное мамой мороженое.

Источник: Комсомольская правда

Восьмилетний мальчик из Канады умер после съеденного на прогулке мороженого. Об этом сообщает портал Need To Know.

Согласно источнику, причиной смерти ребенка стало наличие молочных продуктов в десерте, который был заявлен как веганский. Во время прогулки с семьей малыш захотел съесть мороженое, которое ему купили родители. Но через несколько мгновений после того, как он попробовал десерт, ребенок сказал маме, что в нем содержится опасный для него ингредиент.

Мальчик страдал от сильной аллергии, которую могло вызвать употребление яиц, арахиса и молочных продуктов. Из-за съеденного мороженого у ребенка началась аллергическая реакция, он был доставлен в больницу, где у него произошла остановка сердца. Врачам не удалось спасти малыша.

Сейчас правоохранители начали расследование по факту произошедшего. Следователям предстоит выяснить, как в предназначенном для аллергиков мороженном оказались продукты, не заявленные в составе.

Похожая ситуация ранее произошла в Италии, где 16-летний мальчик скончался от анафилактического шока через несколько минут после того, как съел мороженое. У подростка была сильная аллергия на молочные белки.

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