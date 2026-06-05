Студенты вузов Башкирии прошли практику на комбинате

Студенты Башкирского государственного аграрного университета и Уфимского филиала Финансового университета при правительстве России прошли практику на местном мясоконсервном комбинате, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Активное привлечение молодых специалистов в пищевую отрасль — важное направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Будущие выпускники таких направлений, как «Продукты питания животного происхождения», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Финансы», получили первый профессиональный опыт. В дальнейшем «Уфимский мясоконсервный комбинат» («УМКК») рассмотрит практикантов в качестве кандидатов на трудоустройство.
Подобный опыт у предприятия уже есть. Например, в 2025 году студентку филиала Финансового университета Марию Галину взяли на работу бухгалтером отдела производственного и материального учета комбината.
«На “УМКК” хорошо развито наставничество. Во время прохождения практики, а также уже после того, когда я устроилась на работу в качестве молодого специалиста, меня сопровождали старшие коллеги. Хорошо, когда есть возможность после окончания университета погрузиться в знакомую среду, работать на предприятии, которое ты уже знаешь», — отметила Мария Галина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.