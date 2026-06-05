Студенты вузов Башкирии прошли практику на комбинате

«На “УМКК” хорошо развито наставничество. Во время прохождения практики, а также уже после того, когда я устроилась на работу в качестве молодого специалиста, меня сопровождали старшие коллеги. Хорошо, когда есть возможность после окончания университета погрузиться в знакомую среду, работать на предприятии, которое ты уже знаешь», — отметила Мария Галина.