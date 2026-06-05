Самолет с российскими военными, вернувшимися из плена, сел в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые вернулись из плена в рамках обмена между Россией и Украиной, приземлился в Московской области.
— Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Россией и Украиной, приземлился в Подмосковье, — передает ТАСС.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Представители ведомства уточнили, что после обмена российских военнослужащих доставили на территорию Белоруссии. Там им оказали необходимую помощь, в том числе при участии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой.
15 мая в Сети появилась видеозапись с 205 российскими бойцами, которые вернулись на родину в результате обмена из украинского плена. На видеозаписи военнослужащие стоят с флагом страны в руках сразу после обмена и звонят своим близким, чтобы сообщить им о своем освобождении. Ранее Москва и Киев провели обмен телами военных, в рамках которого Россия передала 526 тел погибших украинских солдат и получила тела 41 российского военного.