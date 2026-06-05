Калининградский адвокат получил год колонии за перевод экстремистской организации

Преступление выявило и задокументировало региональное управление ФСБ. Следствие и суд установили, что в ноябре 2021 года адвокат перевёл деньги со своего банковского счёта в пользу организации, которая уже была ликвидирована из-за экстремистской деятельности. Решение суда о ликвидации вступило в законную силу, и информация об этом была опубликована в открытых источниках.