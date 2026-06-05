Калининградский адвокат получил год колонии за перевод экстремистской организации

В Калининграде суд признал 66-летнего адвоката из региональной адвокатской палаты виновным в финансировании экстремистской организации. Приговор вынесен по части 1 статьи 282.3 УК РФ — предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистского объединения.
Преступление выявило и задокументировало региональное управление ФСБ. Следствие и суд установили, что в ноябре 2021 года адвокат перевёл деньги со своего банковского счёта в пользу организации, которая уже была ликвидирована из-за экстремистской деятельности. Решение суда о ликвидации вступило в законную силу, и информация об этом была опубликована в открытых источниках.
Центральный районный суд Калининграда приговорил адвоката к одному году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства сумму, которую фигурант перечислил экстремистской организации.
Для адвоката — человека, который по долгу профессии должен защищать права других, — обвинение и реальный срок стали тяжёлым исходом. Уголовная ответственность по данной статье наступает вне зависимости от суммы перевода: сам факт добровольного перечисления денег признанной экстремистской организации квалифицируется как преступление.