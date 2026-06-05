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Заболеваемость корью в Ростовской области за год упала в 25 раз

Батайск стал лидером по числу заболевших корью в Ростовской области за год.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году заболеваемость корью в Ростовской области снизилась в двадцать пять раз. Об этом сообщается в итоговом докладе регионального управления Роспотребнадзора.

— По итогам года в области зарегистрировано 64 случая лабораторно подтвержденной инфекции. В основном болезнь регистрировалась среди непривитых людей или пациентов с неизвестным прививочным анамнезом, — указано в материалах ведомства.

Больше половины всех эпизодов заражения пришлось на детей. Самым неблагополучным городом стал Батайск, где выявили тридцать шесть заболевших. Двенадцать случаев врачи признали завозными — инфекцию привезли из Вьетнама, Бангладеш и других регионов России.

Специалисты отмечают отсутствие внутрибольничного распространения вируса. Для сдерживания болезни медики оперативно проводили вакцинацию в очагах инфекции. Всего за год от кори привили свыше сорока трех тысяч жителей Дона.

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