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Фигуристка Александра Трусова сообщила, что защитила диплом в МГУ

Серебряный призер Олимпиады 2022 года, фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что защитила диплом в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.

Серебряный призер Олимпиады 2022 года, фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что защитила диплом в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.

Спортсменка получала образование на факультете журналистики.

— Можете меня поздравить — я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади, — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Ранее в личном блоге Александра Трусова поделилась с подписчиками, что хочет выполнить пятерной прыжок. Есть ли шансы у спортсменки выполнить сложный элемент, рассказала мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, спортсменка изменила представления о женском фигурном катании.

В апреле фигуристка рассказала, что на выступлении на шоу смогла восстановить тройной аксель, и назвала это достижение личной победой. Она отметила, что пока сделала это только в финале, однако еще «все впереди».