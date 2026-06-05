Фигуристка Александра Трусова сообщила, что защитила диплом в МГУ

— Можете меня поздравить — я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади, — написала Трусова в своем Telegram-канале.