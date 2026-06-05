Фигуристка Александра Трусова сообщила, что защитила диплом в МГУ

Серебряный призер Олимпиады 2022 года, фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что защитила диплом в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Спортсменка получала образование на факультете журналистики.
— Можете меня поздравить — я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади, — написала Трусова в своем Telegram-канале.
Ранее в личном блоге Александра Трусова поделилась с подписчиками, что хочет выполнить пятерной прыжок. Есть ли шансы у спортсменки выполнить сложный элемент, рассказала мастер спорта СССР, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. По ее словам, спортсменка изменила представления о женском фигурном катании.
В апреле фигуристка рассказала, что на выступлении на шоу смогла восстановить тройной аксель, и назвала это достижение личной победой. Она отметила, что пока сделала это только в финале, однако еще «все впереди».