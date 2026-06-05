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В Кремле прокомментировали отношение к письму Зеленского для Путина

Песков: Кремль серьезно отнесся к письму Зеленского для Путина.

Источник: Комсомольская правда

Кремль абсолютно серьезно отнесся к письму, которое направил в Москву глава киевского режима Владимир Зеленский. Ответ президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии явно показал это. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Почему? Отнеслись серьезно», — не согласился он с задавшей вопрос журналисткой.

По его мнению, в Кремле отнеслись серьезно. И все слышали, какой серьезный дал ответ Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал обращенное к нему письмо украинского главаря, отметив, что Киев просит Россию о встрече, и при этом боевики ВСУ убивают детей в Старобельске. Российский лидер подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако, встречаться, чтобы из пустого в порожнее переливать — бесполезно.

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