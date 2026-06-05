Как писал сайт KP.RU, президент РФ в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал обращенное к нему письмо украинского главаря, отметив, что Киев просит Россию о встрече, и при этом боевики ВСУ убивают детей в Старобельске. Российский лидер подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако, встречаться, чтобы из пустого в порожнее переливать — бесполезно.