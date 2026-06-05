Путин поручил продолжать внедрение системы упрощенного налогообложения

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, поддержал предложение партии «Единая Россия» отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения.
Российский лидер напомнил, что с текущего года порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения снизился и в данный момент составляет 20 миллионов рублей. Планировалась, что в следующем году показатель снизится до 15 миллионов рублей, а еще через год — до десяти миллионов рублей.
— Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Зафиксировать его сегодня на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше, — отметил глава государства.
В связи с этим он поручил правительству России совместно с депутатами Государственной думы подготовить необходимые поправки в законодательство страны, передает канал партии в мессенджере МАКС.
4 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что показатели исполнения федерального бюджета за первые пять месяцев текущего года «красноречиво говорят» о том, что правительство не «перегнуло палку» с нововведениями в налоговой сфере.