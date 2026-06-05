Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил продолжать внедрение системы упрощенного налогообложения

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, поддержал предложение партии «Единая Россия» отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, поддержал предложение партии «Единая Россия» отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

Российский лидер напомнил, что с текущего года порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения снизился и в данный момент составляет 20 миллионов рублей. Планировалась, что в следующем году показатель снизится до 15 миллионов рублей, а еще через год — до десяти миллионов рублей.

— Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Зафиксировать его сегодня на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше, — отметил глава государства.

В связи с этим он поручил правительству России совместно с депутатами Государственной думы подготовить необходимые поправки в законодательство страны, передает канал партии в мессенджере МАКС.

4 июня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что показатели исполнения федерального бюджета за первые пять месяцев текущего года «красноречиво говорят» о том, что правительство не «перегнуло палку» с нововведениями в налоговой сфере.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше