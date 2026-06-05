DM сообщила, что экс-жену дубайского шейха Джавадли якобы «похитили» с ее детьми

Еще два месяца назад Зейнаб записала видеообращение, в котором предупреждала о возможном силовом вторжении в ее дом. По словам адвоката, с момента развода в 2019 году она подвергается систематическому давлению. На нее наложен бессрочный запрет на выезд из эмиратов. За эти годы женщина успела предотвратить принудительное замужество своей несовершеннолетней старшей дочери. Хейг заявил, что намерен обратиться за помощью в ООН.