Express: Бывшего принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен за рулем своей машины с красным пятном на лице, похожим на синяк. Об этом сообщила газета Express.
Журналисты уточнили, что увидели его возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре в декабре прошлого года. По данным издания, экс-принц Британии был за рулем своего внедорожника Land Rover. Его сопровождал сотрудник службы безопасности. Кроме того, в машине была замечена собака.
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