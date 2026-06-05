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Express: Бывшего принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен за рулем своей машины с красным пятном на лице, похожим на синяк. Об этом сообщила газета Express.

Бывший принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен за рулем своей машины с красным пятном на лице, похожим на синяк. Об этом сообщила газета Express.

Журналисты уточнили, что увидели его возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре в декабре прошлого года. По данным издания, экс-принц Британии был за рулем своего внедорожника Land Rover. Его сопровождал сотрудник службы безопасности. Кроме того, в машине была замечена собака.

В мае у президента США Дональда Трампа вновь заметили синяки на руках, которые объяснили «частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина». Кроме того, у него выявили «незначительную отечность голеней». Российский врач Александр Мясников пояснил, что эти синяки появляются из-за ломкости сосудов.

Ранее у главы Белого дома обнаружили красное пятно на шее. Врач-гериатр Валерий Новоселов высказал мнение, что это может быть следствием возрастных изменений кожи и трения о жесткий воротник сорочки.

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