Express: Бывшего принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

Журналисты уточнили, что увидели его возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре в декабре прошлого года. По данным издания, экс-принц Британии был за рулем своего внедорожника Land Rover. Его сопровождал сотрудник службы безопасности. Кроме того, в машине была замечена собака.