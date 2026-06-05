Россиянам рассказали, как получить компенсацию за отмену авиарейса

Эксперт уточнила, что пассажир может отказаться от перелета с пересадкой, если изначально рейс был прямым, и требовать компенсацию. За каждый час задержки по вине перевозчика положен штраф, а за испорченный отпуск — выплата морального вреда. Сначала необходимо направить заказное письмо с претензией, так как компании часто платят сразу, чтобы избежать судебных штрафов. Исключением являются только форс-мажоры: ураган, боевые действия или внезапная поломка, угрожающая жизни.