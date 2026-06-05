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Ради велогонки в субботу закроют Остров и изменят маршруты общественного транспорта

Соревнования пройдут с 11:00 до 14:00.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в субботу, 6 июня, на время проведения соревнований по велоспорту ограничат движение по острову Октябрьскому. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Заезды пройдут с 11:00 до 14:00. Перекрыты будут следующие участки:

на Парадной набережной — от подъёма на 2-ю эстакаду до дома № 27, корп. 2, по Солнечному бульвару; на 2-й эстакаде — от улицы Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов; на Аллее Чемпионов — от ул. Генерала Павлова до второй кольцевой развязки; на Солнечном бульваре — от дома № 25 до дома № 27.

На время закрытия движения изменятся маршруты общественного транспорта. Автобус № 39 пойдёт по ул. 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на остров Октябрьский) и далее, согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобусы № 9, 92 и 94 направят по ул. Дзержинского — Багратиона — Ленинскому проспекту — ул. Шевченко — 9 Апреля и далее, согласно существующим схемам движения. В обратном направлении движение будет осуществляться по существующим маршрутам.

Подробнее о предстоящих стартах можно узнать из материала «Клопс. Афиша».

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