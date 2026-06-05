«Поезда здоровья» прибудут в 15 округов Нижегородской области

Первый «поезд здоровья» (им. Гусева П. Ф.) с 8 по 11 июня будет находиться в Спасском округе, затем переместится в Пильнинский округ (15—19 июня), следующая остановка — Бутурлинский округ (с 22 по 25 июня), завершится его маршрут в Княгининском округе (29 июня — 3 июля).