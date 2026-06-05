«Поезда здоровья» прибудут в 15 округов Нижегородской области

«Поезда здоровья» областной клинической больницы имени Семашко приедут в 15 округов и 5 городов Нижегородской области в июне и начале июля. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Все пять «поездов» названы в честь известных русских врачей, внесших значительный вклад в становление и развитие отечественной медицины.
Первый «поезд здоровья» (им. Гусева П. Ф.) с 8 по 11 июня будет находиться в Спасском округе, затем переместится в Пильнинский округ (15—19 июня), следующая остановка — Бутурлинский округ (с 22 по 25 июня), завершится его маршрут в Княгининском округе (29 июня — 3 июля).
Вторая бригада медиков из поезда в честь Сеченова И. М. с 8 по 11 июня обслужит население Перевозского округа, затем жителей Арзамаса (15—19 июня), Дивеевского округа (22—25 июня), а с 29 июня по 3 июля — пациентов Первомайска.
Третий «поезд здоровья» имени Королева Б. А. сначала остановится в Кулебаках (8—11 июня), потом в Ардатовском округе (15—19 июня), третья остановка ожидается в Сосновском округе (22—25 июня), финальная точка на карте — Вачский округ (29 июня — 3 июля).
Врачи четвертого «поезда» (одноименного с больницей) приедут к жителям Дальнеконстантиновского округа (8—11 июня), Володарского округа (15—19 июня), затем заедут в Дзержинск (22—25 июня) и Балахнинский округ (29 июня — 3 июля).
Что касается пятой медицинской бригады, то этот «поезд здоровья» им. Блохина Н. Н. стоит ждать на Бору (8—11 июня), в Сокольском (15—19 июня), Ковернинском (22—25 июня) и Уренском (29 июня — 3 июля) округах.
Напомним, что «Поезда здоровья» посетили более 250 населенных пунктов Нижегородской области.