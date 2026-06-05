Уехавший из России журналист Плющев* признался, что хотел бы вернуться в страну

Журналист Александр Плющев*, который уехал из России, признался, что хотел бы вернуться в страну, и задался вопросом, кому не хотелось бы этого.
— Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозова (район Москвы — прим. «ВМ»), где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл, — рассказал Плющев* в интервью журналисту Станиславу Кучеру на его YouTube-канале.
Он объяснил, что вернулся бы в Россию, если бы не опасался за свою свободу и безопасность. На вопрос Кучера о том, в какой стране Плющев* предпочел бы жить, тот ответил, что в его списке Россия занимает «верхнее место».
24 февраля бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил мнение, что писатели Борис Акунин** и Дмитрий Быков** вряд ли вернутся в Россию, но при этом другие покинувшие страну творческие люди вполне могут переехать обратно на родину в случае, если они не «поливали свою страну грязью».
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.
**Признаны иностранными агентами на территории России и внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.