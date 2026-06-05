Уехавший из России журналист Плющев* признался, что хотел бы вернуться в страну

— Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозова (район Москвы — прим. «ВМ»), где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл, — рассказал Плющев* в интервью журналисту Станиславу Кучеру на его YouTube-канале.