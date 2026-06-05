Кнайсль поблагодарила Путина за возможность жить и работать в России

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала, что в 2020 году ее буквально изгнали с родины и «обвинили во всех смертных грехах». Она подчеркнула, что в тот момент у нее не было работы, ей попросту запретили работать. По ее словам, она покинула Австрию с двумя собаками и двумя чемоданами. Ей пришлось полтора года жить во Франции, что она называла «гонкой на выживание».