Владимир Путин попросил замглавы КНР передать привет Си Цзиньпину

Напомним, что совсем недавно Владимир Путин посещал китайское государство в рамках государственного визита. Там он провел личную встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой пригласил председателя КНР в Россию в 2027 году. Помимо этого, российский лидер подтвердил свою готовность принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Мероприятие должно пройти в ноябре следующего года.