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Сборная России в Волгограде заколотила два гола Буркина-Фасо в первом тайме

В Волгограде закончился первый тайм матча между сборными России и Буркина-Фасо. Первые сорок пять.

В Волгограде закончился первый тайм матча между сборными России и Буркина-Фасо. Первые сорок пять минут игры завершились в пользу российских футболистов — 2:0.

Счет в матче на 15-й минуте встречи открыл 20-й номер сборной Лечи Садулаев дальним ударом. После прорыва по флангу Антона Миранчука на 20-й минуте последовал прострел, и набежавший Алексей Миранчук удвоил преимущество россиян на радость волгоградских болельщиков.

Также первый тайм отметился удалением футболиста сборной Буркина-Фасо. Глушенков выходил один на один с вратарем, но Уэдраого повалил российского футболиста на газон на 43-й минуте.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU.