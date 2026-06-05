«Движение вперед и вверх будет обеспечено»: Владимир Путин выступил на ПМЭФ

Он также напомнил о достижениях нашей страны в области гидроэнергетики: «Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире». «Новые атомные энергетические технологии» — нацпроект, который реализуется по решению Владимира Путина для развития этого приоритетного для национального суверенитета направления.