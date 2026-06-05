«Движение вперед и вверх будет обеспечено»: Владимир Путин выступил на ПМЭФ

5 мая на XXIX Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», где выступил Президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил приоритеты международной политики, уделил внимание развитию стратегического партнерства. Освещая экономическую ситуацию в России, глава государства подчеркнул ряд наших преимуществ на глобальном рынке, а также дал ряд поручений правительству.
На своей платформе.
Экономика современных развитых стран строится на собственных платформенных решениях, что дает конкурентные преимущества в технологическом развитии. Президент подчеркнул: «Суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий, на использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса, переводят многие процессы в автоматический режим, а значит, помогают повысить производительность труда и эффективность экономики в целом».
Президент назвал заметным результат России по внедрению во все сферы экономики платформенных решений, а также по динамике роста электронной коммерции — около 30% в год. «Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю. Это в том числе говорит о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам», — отметил Владимир Путин.
Он также напомнил: «Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасферы и другие». Президент призвал наращивать темпы и продолжать платформизацию отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем, в связи с чем поручил правительству подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ.
Владимир Путин предложил также на Форуме будущих технологий, который состоится в начале следующего года, обсудить развитие экосистем платформенной экономики. Глава государства обратился с просьбой к профильной межведомственной рабочей группе при администрации Президента сопровождать его подготовку.
Владимир Путин заявил: «Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере, в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами». С 2025 года цифровые решения развивают и внедряют при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Президент выделил три ключевые технологии современности и будущего, на которых строится прогресс. Это искусственный интеллект, помогающий обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Также автономные системы, кардинально повышающие производительность труда, меняющие целые отрасли экономики. И платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.
Суверенитет страны определяют люди.
Глава государства подчеркнул важность независимых технологических решений: «По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен».
Глава государства отметил и бесспорное лидерство России в области атомной энергетики: «Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии “Росатома”. Более 80%. Это такой серьезный показатель».
Он также напомнил о достижениях нашей страны в области гидроэнергетики: «Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире». «Новые атомные энергетические технологии» — нацпроект, который реализуется по решению Владимира Путина для развития этого приоритетного для национального суверенитета направления.
Освещая основные экономические показатели нашей страны, Президент отметил снижение инфляции и рост потребительского спроса: «По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%. Мы с коллегами регулярно обсуждаем вопросы экономической повестки, и отмечу, что динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе».
Он также привел основные экономические данные 2026 года. Промышленное производство, например, выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 3,1%.
«Главное, что мы сохранили, — это основа макроэкономической политики, уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиция нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными», — резюмировал Владимир Путин.
Молодые и мобильные кадры.
Освещая кадровую политику государства, Президент сделал особый акцент: «Суверенитет страны определяют люди. Их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления». Он подчеркнул, что профессиональные навыки должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане.
Владимир Путин отметил также важный показатель: «В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран — он составляет примерно 2,2% экономически активного населения». И напомнил, что за пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%.
В своем выступлении Президент подробно остановился на подготовке и мобильности квалифицированных инженеров, необходимости повышать производительность труда. Подготовка инженерных кадров в нашей стране идет при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Ключевой инструмент — Передовые инженерные школы (ПИШ).
«Дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы», — заявил Президент.
Он также подробно остановился на возможности для молодых специалистов, которые только окончили учебу или учатся на последних курсах вузов, начать свою карьеру с переезда в другой регион, где условия для профессионального старта могут быть лучше, а предприятия нуждаются именно в таких сотрудниках.
Владимир Путин пояснил: «Мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями, а также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия».
Он подчеркнул, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены, и попросил правительство и Государственную Думу ускорить их принятие.
Личный вклад в городскую среду.
Как важную составляющую государственного суверенитета Президент назвал процветание регионов: «Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду».
Состояние инвестиционного климата в регионах России с 2026 года оценивается с учетом качества и скорости реставрации объектов культурного наследия, напомнил Президент: «Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия — старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача — их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот и сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца».
Владимир Путин отметил успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана.
Трансформация городской среды, создание новых точек притяжения для туристов и местных жителей происходят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а развитие туризма — по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Говоря об инвестициях в сохранение исторических памятников, Президент сообщил также, что решено подготовить механизмы участия бизнес-партнеров в развитии социальной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, поликлиник.
Президент призвал дать больше возможностей частным инвесторам в преобразовании социальной инфраструктуры: «Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни, считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется, больше творческой свободы через новые экономические, строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима».
Владимир Путин также призвал правительство совместно с институтами развития, Агентством стратегических инициатив сформировать нормативную базу, позволяющую коллективное инвестирование граждан в проекты городской среды: «Механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика».
Предсказуемость для предпринимателей.
Еще одна важная составляющая суверенитета — успешное развитие предпринимательства, отметил Президент: «Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы, ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важны предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства, в целом условия работы на годы вперед».
Президент напомнил: «Мы уже провели донастройку системы налогообложения. Выстроили линейку поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. В сотрудничестве с деловым сообществом подготовили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности».
Владимир Путин подчеркнул, что эту работу нужно продолжить: «Сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее». Он также отметил системную работу государства в интересах малого и среднего бизнеса: «Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению».
Вместе с тем Президент заверил, что работа по поддержке малого и среднего бизнеса продолжится: «Когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты, и не каждый предприниматель готов с ними справиться. Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения».
Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению.
В связи с этим Президент поручил правительству России подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы — от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем и к компаниям.
Говоря о дальнейшей поддержке предпринимателей, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что необходимо учитывать переход экономики на платформенные рельсы. Кроме того, он предложил приостановить дальнейшее снижения порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения и обратился к правительству и Госдуме с просьбой внести необходимые законодательные поправки.
Еще одно предложение относительно поддержки малого и среднего бизнеса, которое Президент России высказал в своем выступлении, — создать льготные и более комфортные условия в производстве. «Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой, конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении», — заверил Владимир Путин.
Предприниматели получают льготы и преференции благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», который стартовал в 2025 году, став преемником нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Открытая страна.
Завершающую часть своего выступления глава государства посвятил развитию международного сотрудничества и трансграничных проектов и реализации планов по расширению возможностей автомобильных и железных дорог.
Президент напомнил о системе высокоскоростных железнодорожных магистралей, развивающихся на основе отечественных технологий и пилотном проекте — трассе Москва — Петербург. Еще один инфраструктурный проект — наращивание мощности морских портов и Трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии.
«Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота», — подчеркнул Президент. Он попросил правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага.
Комплекс мер по эффективному развитию транспортной инфраструктуры включен в нацпроект «Эффективная транспортная система», который реализуется с 2025 года.