Зеленский анонсировал новый теракт от СБУ после ответа Путина на его письмо

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, выступил с новым обращением, в котором он сообщил, что одобрил новые операции Службы безопасности Украины (ВСУ).
— Сегодня был доклад Службы безопасности Украины, отчет по результатам за этот год на фронте и в операциях. И сегодня согласовал Службе безопасности Украины новые наши операции, — рассказал украинский лидер в обращении.
Также он раскритиковал ответ президента России Владимира Путина на его открытое письмо, назвав заявления российского лидера признаком якобы нежелания завершать конфликт на Украине, передает «МК».
В своем открытом письме к Владимиру Путину, опубликованном 4 июня, Владимир Зеленский предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта и объявил о готовности Украины полностью прекратить огонь на время переговоров с Россией.
5 июня Владимир Путин заявил, что нужно не бояться идти на выборы и действовать в рамках основного закона, поскольку действия вне конституции страны считаются узурпацией власти. Также российский лидер указал на необходимость искать в Европе настоящих гарантов возможных договоренностей между Москвой и Киевом.