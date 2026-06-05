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Для пользователей нацмессенджера в Самарской области запущен новый чат-бот

Он поможет записаться на прием в ближайший МФЦ.

Новый чат-бот в нацмессенджере «Макс» запустили для жителей Самарской области, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Развитие онлайн-технологий отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Уточняется, что новый чат-бот способен помочь с рядом задач. Например, пользователь нацмессенджера сможет мгновенно узнать о готовности документации, найти ближайший МФЦ и записаться туда на прием. Подключиться к сервису просто. Это займет меньше минуты. Пользователю необходимо перейти по ссылке.

«Сегодня уже шесть региональных чат-ботов доступны. Выбирая темы для создания ботов, мы ориентируемся на наиболее частые запросы наших жителей», — пояснил врио министра цифрового развития и связи региона Павел Гокин.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.