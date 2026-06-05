Герой России Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач на СВО

Герой России, командир штурмовой роты старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
— Для Калмыкии, всей страны и для меня лично — это огромная потеря. Наран Алексеевич был человеком исключительной храбрости и силы духа. Он с честью выполнял свой долг, защищая безопасность страны и мирную жизнь наших граждан, — отметил он.
Военнослужащий находился в зоне СВО с 2022 года, он участвовал в боях за Соледар и Северск, добавил Хасиков в своем Telegram-канале.
Боец стал известен после пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2025 года. Глава государства во время прямой линии предложил адресовать вопросы об обстановке в Северске напрямую участнику боевых действий — Очиру-Горяеву. По его словам, именно человек, находящийся на передовой, может наиболее точно рассказать о ситуации. Путин также отметил, что, несмотря на высокий статус и боевые заслуги, Герой России остается очень скромным человеком.
Позже Наран Очир-Горяев рассказал, что встреча с президентом РФ стала для него волнительным событием. Он признался, что испытал сильные эмоции от общения с верховным главнокомандующим.