Зуд кожи может указывать на редкую болезнь: когда нужно идти к врачу

Медик отметила, что такой зуд обычно усиливается по вечерам и мешает спать. По словам эксперта, пациенты часто безуспешно лечатся у дерматологов годами, но проблема остается, так как стандартные анализы могут не включать проверку специфических печеночных ферментов.