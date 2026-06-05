Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снотворное нельзя смешивать с некоторыми напитками: что входит в этот список

Невролог Царева: снотворное нельзя принимать с алкоголем, кофе и энергетиками.

Источник: Комсомольская правда

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева предупредила россиян об опасности смешивания снотворных препаратов с кофе, алкоголем и энергетиками. По словам специалиста, сочетание снотворного с любыми стимуляторами может создать прямую угрозу для жизни и психического здоровья человека. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

Медик объяснила, что большинство психотропных препаратов плохо сочетаются с алкоголем или стимуляторами, так как это усиливает побочные эффекты. Изменение баланса нейромедиаторов в организме определяет, наступит сон или нет: если веществ, отвечающих за сон, становится больше, человек засыпает.

Царева также отметила, что кофеин и энергетики активируют симпатическую нервную систему, повышая тонус мышц, давление и пульс. Такое состояние организма не способствует сну и может либо сильно снизить эффект снотворного, либо свести его на нет.

В свою очередь, врач Ольга Уланкина заявила, напитки с кофеином приводит к временному повышению давления. Особенно ярком это может проявляться у тех, кто редко пьет кофе и энергетики. Слова специалиста приводит RT.