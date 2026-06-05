Снотворное нельзя смешивать с некоторыми напитками: что входит в этот список

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева предупредила россиян об опасности смешивания снотворных препаратов с кофе, алкоголем и энергетиками. По словам специалиста, сочетание снотворного с любыми стимуляторами может создать прямую угрозу для жизни и психического здоровья человека. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».