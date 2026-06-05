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«Работаем»: Минобороны ответило на призыв Путина к бойцам СВО

Минобороны России ответило президенту РФ Владимиру Путину после его обращения к военнослужащим в зоне СВО.

Источник: Life.ru

Во время пленарной сессии ПМЭФ президент заявил, что вся страна смотрит на российских бойцов на линии боевого соприкосновения, гордится ими и рассчитывает на них. Глава государства обратился к военным с фразой: «Работайте, братья».

«Работаем», — говорится в публикации ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что один из иностранных гостей ПМЭФ назвал выступление Владимира Путина «strong speech», то есть сильной речью. Так он отреагировал на эмоциональное обращение президента к российским военным, где прозвучала фраза «Работайте, братья». Захарова в ответ отметила, что «и сёстры тоже работают», подчеркнув участие женщин в общей работе и поддержке страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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