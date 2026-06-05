В Северной Осетии для медицинских учреждений закупят 11 автомобилей

Новый транспорт появится в 2026 году в учреждениях, которые оказывают первичную медпомощь в Республике Северная Осетия — Алания, сообщил министр здравоохранения региона Астан Митциев. Укрепление материально-технической базы медорганизаций проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Мы уже разыграли аукцион, и 11 автомобилей уже отыграны. Они будут распределены между первичным звеном районов нашей республики», — отметил Астан Митциев.
Обновление автопарка учреждений здравоохранения позволяет повысить доступность медицинской помощи для жителей республики, особенно в сельских населенных пунктах. Некоторые поселения значительно удалены от районных амбулаторий и поликлиник. Планируется, что 11 современных машин будут использовать для доставки лекарств, выезда медработников к пациентам. Дополнительный транспорт позволит повысить мобильность медицинских служб и сократить время оказания помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.