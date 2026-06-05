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В Оренбурге в жилом доме рухнула кабина лифта, пострадали пять человек

В Оренбурге в жилом доме № 2/1 на улице Березка упала кабина лифта, три человека госпитализированы, сообщил глава города Альберт Юмадилов.

Источник: РБК

В Оренбурге в жилом доме № 2/1 на улице Березка упала кабина лифта, три человека госпитализированы, сообщил глава города Альберт Юмадилов.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Причины произошедшего уточняются», — написал Юмадилов.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев взял ситуацию под личный контроль.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Всего пострадавших пятеро: три попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в удовлетворительном, передает «Комсомольская Правда» со ссылкой на региональный Минздрав.

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