В Саратовской области модернизировали систему поддержки педагогов

«Ключевым звеном этой системы стал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, работающий на базе Саратовского областного института развития образования с 2021 года. За это время он превратился из обучающей площадки в настоящий центр притяжения для учителей: проведено 344 мероприятия с общим охватом почти 32 тысяч работников сферы образования; программы дополнительного профессионального образования успешно освоили более 9 тысяч педагогических работников и управленческих кадров», — рассказала Елена Нерозя.