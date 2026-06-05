В Саратовской области модернизировали систему поддержки педагогов

Механизм, который помогает в методической работе педагогам Саратовской области, модернизировали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщила первый заместитель министра образования региона Елена Нерозя.
«Ключевым звеном этой системы стал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, работающий на базе Саратовского областного института развития образования с 2021 года. За это время он превратился из обучающей площадки в настоящий центр притяжения для учителей: проведено 344 мероприятия с общим охватом почти 32 тысяч работников сферы образования; программы дополнительного профессионального образования успешно освоили более 9 тысяч педагогических работников и управленческих кадров», — рассказала Елена Нерозя.
Как отметила ректор Саратовского областного института развития образования Лариса Живцова, на базе вуза созданы учебные кафедры, организовано взаимодействие с учебно-методическими объединениями. В первом полугодии 2026 года прошло 154 методических мероприятия, которые охватили более 9,7 тыс. учителей.
Модернизированная система методической поддержки педагогов помогла наладить сопровождение школ с низкими образовательными результатами, их количество сократилось на 33%. Кроме того, 15 школ региона с высоким качеством образования вошли в состав «Наставнической лиги».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.