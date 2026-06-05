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Путин посетовал, что ПМЭФ — экономический форум, но и здесь не уйти от политики

На ПМЭФ много вопросов было посвящено СВО и действиям США на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

ПМЭФ является ведущей площадкой для обсуждения экономики, но и на ней не уйти от политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном на полях мероприятия.

«Мы с вами приняли участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума — одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов. Как мы видим, не уйти и от вопросов политического характера», — подчеркнул российский лидер, обращаясь к китайскому гостю.

Стоит отметить, что существенная часть пленарной сессии форума была посвящена спецоперации и действиям США на Ближнем Востоке.

Как писал сайт KP.RU, так в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин прокомментировал обращенное к нему письмо главы киевского режима, отметив, что автор послания упомянул его возраст. Российский лидер подчеркнул, что о возрасте должны думать все. Но главное не возраст. Главное — дееспособность и работоспособность, констатировал глава государства.

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