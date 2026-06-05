Путин посетовал, что ПМЭФ — экономический форум, но и здесь не уйти от политики

Как писал сайт KP.RU, так в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин прокомментировал обращенное к нему письмо главы киевского режима, отметив, что автор послания упомянул его возраст. Российский лидер подчеркнул, что о возрасте должны думать все. Но главное не возраст. Главное — дееспособность и работоспособность, констатировал глава государства.